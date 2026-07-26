ВМФ России создает первый 500-тонный беспилотник-охотник за подлодками

Составлено ИИ-Ассистентъ

Разработка безэкипажных катеров и морских робототехнических комплексов является одним из стратегических приоритетов развития ВМФ России, что было подчеркнуто на совещаниях по вопросам развития флота. Эти технологии, наряду с беспилотными авиационными системами корабельного базирования, призваны усилить потенциал флота и обеспечить его способность отвечать на современные угрозы.

Актуальность развития безэкипажных систем возросла на фоне недавних атак на корабли и военно-морские базы, например, в Санкт-Петербурге и Новороссийске, где приходилось отражать нападения безэкипажных катеров и дронов. ВМФ России активно проводит учения по отражению подобных атак, а также разрабатывает и внедряет новые системы защиты от них. На Международном военно-морском салоне «Флот-2026» были представлены различные средства ближней защиты и обнаружения, а также безэкипажные катера, такие как «Бриз», БЭК-6 и «Оркан» с композитными корпусами, элементами искусственного интеллекта и модульной полезной нагрузкой.