ВМФ России получил носитель для подводного дрона «Посейдон»
Военно-морской флот России получил носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Об этом сообщил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.
«У нас уже есть такой носитель. И все мы прекрасно знаем, что эта программа связана с развитием вот такого стратегического оружия, которым является этот аппарат», — сказал господин Моисеев в эфире телеканала «Звезда».
«Посейдон» — беспилотный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой. Аппарат способен преодолевать межокеанские расстояния, развивая скорость до 200 км в час и действовать на глубине свыше километра.
Разработка беспилотного подводного аппарата «Посейдон» началась до 2018 года, а официально он был презентован президентом Владимиром Путиным в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Тогда же было анонсировано, что аппараты смогут двигаться на большой глубине на межконтинентальную дальность с высокой скоростью и низкой шумностью, быть оснащены как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Первым носителем «Посейдонов» стала атомная подводная лодка специального назначения «Белгород», переданная Военно-морскому флоту России в июле 2022 года. В будущем, атомные подводные крейсеры серии «Хабаровск» должны стать основными носителями этих аппаратов. В конце октября 2025 года президентом РФ были подтверждены успешные испытания «Посейдона».