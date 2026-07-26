ВМФ России получил носитель для подводного дрона «Посейдон»

Военно-морской флот России получил носитель беспилотного подводного аппарата «Посейдон». Об этом сообщил главком ВМФ адмирал флота Александр Моисеев.

«У нас уже есть такой носитель. И все мы прекрасно знаем, что эта программа связана с развитием вот такого стратегического оружия, которым является этот аппарат», — сказал господин Моисеев в эфире телеканала «Звезда».

«Посейдон» — беспилотный подводный аппарат с ядерной энергетической установкой. Аппарат способен преодолевать межокеанские расстояния, развивая скорость до 200 км в час и действовать на глубине свыше километра.