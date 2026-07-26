Главком ВМФ России объявил о создании полков беспилотных систем в составе флотов
В составе Военно-морского флота России начали формироваться полки беспилотных систем. В частности, такая воинская часть уже есть в составе Северного флота. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.
Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев
Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ
«У нас сформированы полки беспилотных систем. Они уже существуют. То есть, это не просто какие-то планы, это объективная реальность сегодняшнего дня. Именно полки беспилотных систем в структуре флотов», — сказал главком в эфире телеканала «Звезда».
Полк на Северном флоте, по словам Александра Моисеева, обеспечен всем необходимым вооружением. «На текущем этапе мы видим структуру дивизионного состава: из них два — надводная и дивизион третий — именно подводная составляющая. На следующий год мы закроем эту тему на Тихоокеанском флоте», — заявил Александр Моисеев.
В России активно развиваются беспилотные системы, и создание полков БПЛА в составе флотов является частью более широкой тенденции. Так, еще в декабре 2024 года тогдашний глава Минобороны Андрей Белоусов предложил сформировать войска беспилотных систем, а уже в ноябре 2025 года Минобороны России показало эмблему этих войск, сообщив о сформированных штатных полках и других подразделениях. Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев также возглавил Технический совет по развитию беспилотных систем и технологий морского применения, созданный при Минобороны в апреле 2025 года. Цель совета — ускоренная разработка и внедрение передовых морских беспилотных систем, в том числе безэкипажных катеров и FPV-дронов, адаптированных для ВМФ.
В целом, роль беспилотных систем в российской армии значительно возросла с 2022 года, став штатным инструментом на тактическом уровне. Это привело к разработке специализированных центров подготовки операторов, где обучают управлению беспилотными летательными аппаратами и наземными роботизированными комплексами, а также освоению методов разведки и определения координат целей.