Главком ВМФ России объявил о создании полков беспилотных систем в составе флотов

В составе Военно-морского флота России начали формироваться полки беспилотных систем. В частности, такая воинская часть уже есть в составе Северного флота. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ Главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России Александр Моисеев

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

«У нас сформированы полки беспилотных систем. Они уже существуют. То есть, это не просто какие-то планы, это объективная реальность сегодняшнего дня. Именно полки беспилотных систем в структуре флотов», — сказал главком в эфире телеканала «Звезда».

Полк на Северном флоте, по словам Александра Моисеева, обеспечен всем необходимым вооружением. «На текущем этапе мы видим структуру дивизионного состава: из них два — надводная и дивизион третий — именно подводная составляющая. На следующий год мы закроем эту тему на Тихоокеанском флоте», — заявил Александр Моисеев.