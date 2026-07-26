Правительство РФ утвердило финансирование центра реабилитации в Нижнем Новгороде

Правительство РФ выделило из резервного фонда 360 млн руб. в виде субсидии АО «ЦИТО» (входит в госкорпорацию «Ростех») на создание центров протезно-ортопедической помощи и реабилитации в Нижнем Новгороде, Красноярске и Ялте. Об этом сообщили в правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Центр в Нижнем Новгороде создадут на базе Приволжского окружного медицинского центра Федерального медико-биологического агентства. Реабилитацию в центре будут проходить граждане с инвалидностью, в том числе участники СВО.

«Работа ведется в рамках плана мероприятий по созданию в регионах сети протезно-ортопедических и реабилитационных организаций в целях обеспечения доступности такой помощи для инвалидов», — добавили в правительстве. Как писал «Ъ-Приволжье», аналогичные филиалы в текущем году планируется открыть в Архангельске, Туле, Сыктывкаре, Улан-Удэ, Биробиджане. Уже работают центры в Подмосковье, Санкт-Петербурге, Всеволожске, Омске, Ижевске, Белгороде и Ставрополе. К 2028 году планируется сформировать сеть из 25 региональных филиалов.

Владимир Зубарев