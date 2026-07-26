В Ростове-на-Дону из-за урагана один человек погиб и 13 пострадали

Один человек погиб, 13 пострадали, семь госпитализированы в результате ураганного ветра и ливня в Ростове-на-Дону, сообщил глава города Александр Скрябин.

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«К несчастью, непогода принесла не только разрушения: пострадало 13 человек, семь госпитализировано, один погиб», — сообщил господин Скрябин в «Макс».

Шквалистый ветер, ливни и гроза обрушились на Ростовскую область вечером 25 июля. Без электроэнергии остались 15 муниципалитетов. Нарушен график движения 89 пассажирских поездов.