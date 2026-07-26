«Союз МС-28» с космонавтами Роскосмоса и астронавтом NASA отстыковался от МКС

Корабль «Союз МС-28» отстыковался от модуля «Рассвет» российского сегмента Международной космической станции, следует из трансляции Роскосмоса.

На борту корабля находятся космонавты Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.

Вскоре «Союз МС-28» перейдет в автономный полет. В 12:32 мск корабль должен включить двигатели на торможение и сойти с орбиты. Приземление аппарата ожидается в 13:26 мск.