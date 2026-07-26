Жителя Ижевска обвинили в попытке кражи техники из ТЦ

Полицейские задержали 26-летнего ранее судимого жителя Ижевска, пытавшегося вынести из торгового центра цифровую технику почти на 180 тыс. руб. Об этом сообщили в МВД по Удмуртии.

«В вечернее время подозреваемый зашел в один из магазинов цифровой техники, находящийся в торговом центре Первомайского района. Он спрятался в подсобном помещении, а ночью, когда магазин уже был закрыт, приготовил к хищению различную технику»,— говорится в сообщении.

При попытке покинуть магазин сработала сигнализация. Полицейские задержали фигуранта на месте и доставили его в отдел. На него завели уголовное дело о покушении на кражу (ст. 158 УК, до пяти лет лишения свободы). Задержанного отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении. Технику вернули владельцу магазина.