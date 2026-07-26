Иран заявил о готовности стать посредником между Саудовской Аравией и хуситами
Иран выразил готовность содействовать урегулированию затяжного конфликта между Саудовской Аравией и йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы). Об этом в интервью газете «Иран» заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Арагчи.
По словам главы иранской дипломатии, Тегеран настаивает на исключительно дипломатическом решении спорных вопросов между Эр-Риядом и мятежниками. «Мы заявили о нашей готовности играть конструктивную роль, и наши друзья в Саудовской Аравии знают об этом», — сказал господин Арагчи. Он добавил, что Иран сможет сыграть положительную роль в случае начала прямых переговоров между сторонами.
Это заявление прозвучало на фоне продолжающихся попыток ООН стабилизировать ситуацию в Йемене, где гражданская война длится с 2014 года. Иран традиционно считается одним из ключевых союзников хуситов, тогда как Саудовская Аравия возглавляет коалицию, поддерживающую международно признанное правительство. Ранее Эр-Рияд уже пошел на сближение с Тегераном в рамках китайских посреднических усилий, что создало почву для новых дипломатических инициатив.
Заявление Ирана о готовности стать посредником в Йемене прозвучало на фоне продолжающихся усилий по урегулированию конфликта, который рассматривается как опосредованная война между Ираном, поддерживающим хуситов, и Саудовской Аравией, возглавляющей коалицию в поддержку международно признанного правительства Йемена. До этого Саудовская Аравия и хуситы вели неформальные переговоры при посредничестве Омана, а также обсудили вопросы восстановления работы аэропортов и портов, выплаты зарплат и масштабное восстановление инфраструктуры.
Значимым шагом, создающим почву для такой инициативы, стало восстановление дипломатических отношений между Ираном и Саудовской Аравией в марте 2023 года при посредничестве Китая. Это соглашение, положившее конец семилетней напряженности, было воспринято как способ ускорить процесс возобновления перемирия в Йемене, а также разрешить противоречия в Сирии и Ливане. В рамках нового сближения Иран и Саудовская Аравия планировали возобновить авиасообщение и обменяться послами, стремясь к нормализации отношений по всему региону.