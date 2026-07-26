В Самарской области проверяют обстоятельства столкновения пригородного поезда с автомобилем

Сызранская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта из-за столкновения пригородного поезда с легковым автомобилем. Об этом сообщает Приволжская транспортная прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации ведомства, днем 25 июля на железнодорожном переезде вблизи станции «Разъезд №3» в Сызранском районе столкнулись легковой автомобиль марки Haval и пригородный поезд. В результате произошедшего пострадал водитель, пассажир погиб. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются.

Руфия Кутляева