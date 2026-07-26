Краевые власти направят 618 млн рублей на лизинг пассажирского судна

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило электронный аукцион на оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) пассажирского судна. Согласно сайту госзакупок, начальная стоимость контракта составляет 618,57 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Заявки на участие можно подать до 18 августа, итоги будут подведены 20 августа. Контракт планируется заключить на 25 лет.

Согласно опубликованным документам, судно будет передано лизингополучателю во временное владение и пользование с 1 июля 2028 года. Срок оказания услуги: с даты заключения контракта по 30 июня 2053 года. Пассажирское судно должно иметь следующие характеристики: длина — от 30 м до 40 м, ширина — от 4 до 12 м, высота борта — до 3 м, габаритная осадка на плаву — до 3 м, эксплуатационная скорость хода на тихой воде — от 10 км в час для планируемого времени рейса в 6,5 часа. Автономность плавания должна быть от 8 часов, дедвейт — от 10 тонн, количество пассажиров — от 120 до 200 человек.

Напомним, что масштабное формирование речного флота в Прикамье началось в 2025 году. Тогда стало известно о планах краевых властей запустить межмуниципальные и межрегиональные маршруты, в том числе с использованием судов на подводных крыльях «Метеор» и «Восход». Также есть планы об организации речных маршрутов на водном такси Looker. Сейчас в акватории Камы речные прогулки осуществляют речные трамвайчики и «Экоходы».