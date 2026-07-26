В Ростовской области из-за непогоды десятки поездов сбились с графика

В Ростовской области десятки пассажирских поездов сбились с графика в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщается в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги.

Время задержки составов варьируется от 30 минут до восьми часов. В СКЖД опубликовали список из 89 поездов, изменивших график движения. Причиной задержек стали ураганный ветер и сильный дождь, которые привели к отключению тяговой подстанции и автоматических устройств регулирования движения в Ростове-на-Дону.

Накануне в Ростовской области прошел сильный ливень, вызвавший отключения света и воды в нескольких муниципалитетах. В Ростове-на-Дону, по данным местных властей, были повалены более 170 деревьев.