Имущество осужденного экс-совладельца Соликамского магниевого завода выставлено на продажу

Финансовый управляющий бизнесмена Игоря Пестрикова выставил на продажу три земельных участка, которые принадлежат должнику. Речь идет о трех наделах, расположенных в Красногорске Московской области. Начальная цена лота составляет 210,85 руб. Напомним, ранее господин Пестрикову принадлежало 25% акций ОАО «Соликамский магниевый завод» (СМЗ). Весной 2022 года по иску Генпрокуратуры РФ 89% акций предприятия были изъяты в пользу Российской Федерации, в том числе и пакет должника.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

В июле 2024 года Игорь Пестриков был признан банкротом. На тот момент сумма требований к нему превышала 1,3 млрд руб. Один из кредиторов господина Пестрикова — другой бывший совладелец Соликамского магниевого завода Петр Кондрашев. Он требует с должника свыше 128 млн руб.

В апреле 2025 года Соликамский суд признал господина Пестрикова виновным в организации покушения на растрату и растрате с использованием лицом своего служебного положения в особо крупном размере. В ходе следствия и суда установлено, что в период с мая по июнь 2022 года господин Пестриков похитил 250 млн руб. средств СМЗ под видом займа, а также организовал покушение на растрату под видом оплаты его доли в уставном капитале Соликамского магниевого завода на сумму 2,5 млрд руб. В связи с вмешательством правоохранительных органов довести задуманное до конца не удалось.

Суд назначил Игорю Пестрикову наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 1,5 млн руб. и лишением права занимать определенные должности на два года и десять месяцев. Сам господин Пестриков в настоящее время находится за пределами РФ.