Пострадавший в горах Таджикистана россиянин эвакуирован на вертолете

Российского туриста, который пострадал в горах Таджикистана, на вертолете доставили в Лахшский район страны, сообщил комитет по чрезвычайным ситуациям республики.

Позднее пострадавшего туриста на автомобиле отправят в Душанбе.

18 июня во время спуска с перевала Турамис-1 один из туристов упал и получил травмы головы и ног. Группа в составе пяти человек находилась на высоте более 4,2 тыс. метров. Изначально эвакуация была запланирована на 24 июля.