Бывший глава МИД Уганды решил побороться за пост генсека ООН
Бывший глава МИД Уганды Олара Отунну поборется за пост генсека ООН, сообщила представитель председателя Генассамблеи ООН Ла Нейс Коллинз.
«Председатель Генеральной Ассамблеи получила от Республики Уганда выдвижение кандидатуры господина Олары Отунну на должность генерального секретаря»,— написано в распространенном письме госпожи Коллинз (цитата по ТАСС).
Олара Отунну начал дипломатическую карьеру в 1980-е годы в качестве постпреда Уганды при ООН. С 1985 по 1986 год возглавлял МИД Уганды. Позднее он также занимал должность зампреда Генассамблеи ООН и спецпредставителя генсека ООН по вопросу о положении детей и вооруженных конфликтах.
Антониу Гутерриш, нынешний Генеральный секретарь ООН, занимает свой пост с 2017 года, и его полномочия истекают 31 декабря 2026 года. Россия ожидает от нового генсекретаря более объективной оценки ситуации на Украине, а также настаивает на беспристрастности кандидата и его способности строго соблюдать принципы Устава ООН. Москва также поддерживает идею выдвижения кандидата из Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК).
Процесс выборов нового генсека ООН начинается с совместного письма от председателей Совбеза и Генеральной Ассамблеи. Хотя выборы генсека традиционно предполагают ротацию по регионам, и сейчас очередь за Латинской Америкой, это правило не закреплено в уставных документах и носит условный характер. Генсек ООН избирается на пятилетний срок. Среди других претендентов на этот пост — бывший президент Чили Мишель Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Саль, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернандо Эспиноса и постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт.