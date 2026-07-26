Бывший глава МИД Уганды решил побороться за пост генсека ООН

Составлено ИИ-Ассистентъ

Антониу Гутерриш, нынешний Генеральный секретарь ООН, занимает свой пост с 2017 года, и его полномочия истекают 31 декабря 2026 года. Россия ожидает от нового генсекретаря более объективной оценки ситуации на Украине, а также настаивает на беспристрастности кандидата и его способности строго соблюдать принципы Устава ООН. Москва также поддерживает идею выдвижения кандидата из Группы стран Латинской Америки и Карибского бассейна (ГРУЛАК).

Процесс выборов нового генсека ООН начинается с совместного письма от председателей Совбеза и Генеральной Ассамблеи. Хотя выборы генсека традиционно предполагают ротацию по регионам, и сейчас очередь за Латинской Америкой, это правило не закреплено в уставных документах и носит условный характер. Генсек ООН избирается на пятилетний срок. Среди других претендентов на этот пост — бывший президент Чили Мишель Бачелет, бывший президент Сенегала Маки Саль, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, глава Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан, бывший министр иностранных дел Эквадора Мария Фернандо Эспиноса и постпред Гайаны при ООН Каролин Родригес-Биркетт.