МИД Ирана призвал ЕС и ООН отреагировать на удар по иранскому судну в Каспийском море
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с главой евродипломатии Каей Каллас. Он призвал Евросоюз и Организацию Объединенных Наций отреагировать на удар по иранскому торговому судну в Каспийском море.
Как передает IRNA, Аббас Аракчи потребовал привлечь к ответственности виновных в атаке и тех, кто поддерживает удар. Он также заявил, что Совбез ООН, Евросоюз и международное сообщество должны дать решительный ответ.
Темой разговора Аббаса Аракчи и Каи Каллас стала обстановка в Персидском заливе и Ормузском проливе. Стороны указали на необходимость дипломатических инициатив для снижения напряженности в регионе.
25 июля Иран обвинил Украину в ударе по иранскому судну в Каспийском море. МИД Ирана заявлял, что из-за атаки один человек погиб, еще один пострадал. Внешнеполитическое ведомство Ирана также выдало ноту протеста временному поверенному в делах Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что вооруженные силы страны нанесли удары по судам в Каспийском море, которые, по его словам, были задействованы в перевозке военных грузов между Россией и Ираном.
Отношения между Ираном и Украиной обострились из-за обвинений Киева в поставках иранских беспилотников России для использования в ходе Украинского кризиса. В ответ на это Украина понизила уровень дипломатического представительства Ирана и лишила аккредитации его посла, а также разорвала соглашение о безвизовых поездках для граждан с дипломатическими паспортами. Иран назвал действия Украины антииранскими и обещал принять ответные меры. При этом официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи заявлял, что Иран приложил много усилий для прекращения конфликта на Украине и надеется на политическое решение кризиса.
В целом, Иран часто критикуется западными странами за «безрассудные и односторонние» действия, угрожающие миру и противоречащие международному праву. Например, Евросоюз осудил нападение на танкер Mercer Street в Аравийском море, в котором обвинялся Иран, призывая приложить дипломатические усилия для продвижения диалога. Ситуация вокруг Ирана также характеризуется повышенной напряженностью, связанной с ядерной программой, по которой Иран ведет переговоры с европейскими странами и ЕС.