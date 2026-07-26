МИД Ирана призвал ЕС и ООН отреагировать на удар по иранскому судну в Каспийском море

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с главой евродипломатии Каей Каллас. Он призвал Евросоюз и Организацию Объединенных Наций отреагировать на удар по иранскому торговому судну в Каспийском море.

Как передает IRNA, Аббас Аракчи потребовал привлечь к ответственности виновных в атаке и тех, кто поддерживает удар. Он также заявил, что Совбез ООН, Евросоюз и международное сообщество должны дать решительный ответ.

Темой разговора Аббаса Аракчи и Каи Каллас стала обстановка в Персидском заливе и Ормузском проливе. Стороны указали на необходимость дипломатических инициатив для снижения напряженности в регионе.

25 июля Иран обвинил Украину в ударе по иранскому судну в Каспийском море. МИД Ирана заявлял, что из-за атаки один человек погиб, еще один пострадал. Внешнеполитическое ведомство Ирана также выдало ноту протеста временному поверенному в делах Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что вооруженные силы страны нанесли удары по судам в Каспийском море, которые, по его словам, были задействованы в перевозке военных грузов между Россией и Ираном.