Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с Нидерландами

Российский миллиардер Михаил Фридман инициировал инвестиционный арбитраж с третьей страной Европы — Нидерландами. На карточку дела на сайте Постоянной палаты третейского суда обратили внимание «Ведомости».

Бизнесмен обвиняет страну в экспроприации его инвестиций в нарушение соглашения от 1989 года о поощрении и взаимной защите капиталовложений между СССР (и Россией как правопреемницей) и Нидерландами. Размер понесенного ущерба Фридман определит во время судебного процесса.

Михаил Фридман попал под санкции 28 февраля 2022 года. В августе 2024 года он инициировал арбитраж с Люксембургом на $16 млрд из-за замороженных активов. В ноябре 2025-го стало известно о еще одном его арбитраже — с Великобританией. Детали второго разбирательства неизвестны.