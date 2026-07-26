Telegraph узнала об иранских агентах в Великобритании
Подконтрольная Ирану сеть контрабандистов на небольших судах перевозит в Великобританию «тайных агентов», пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на иранские источники.
«На данный момент у нас есть люди прямо там, в Лондоне, революционные люди, которым небезразличен мир и жизни детей — они ждут, когда мы скажем им, что делать. Мы этого пока не сделали, но при желании можем легко сделать Лондон небезопасным для вас»,— сказал изданию иранский чиновник. По его словам, для Ирана такие маршруты контрабанды «важнее и полезнее, чем ракеты».
Как уточняет газета, власти Великобритании, предположительно, уже перехватывали людей, которые связаны с иранской разведкой, при попытке попасть в страну на лодках. Один из британских чиновников признал, что радикализация иранской диаспоры в Лондоне представляет большую угрозу национальной безопасности, чем нелегальная миграция.
Информация из The Telegraph о переброске агентов в Великобританию через каналы контрабанды вписывается в общую картину напряженных отношений между Ираном и Западом, в частности Великобританией. На протяжении последних лет британские власти уже предотвратили множество нападений, готовившихся при поддержке Ирана, при этом целями зачастую становились иранцы, находящиеся в Великобритании. Лондон постоянно обвиняет иранские спецслужбы в попытках организовывать убийства и похищения людей на территории европейских стран, а также в подрыве государственного суверенитета.
В ответ на это Иран, в свою очередь, заявляет об арестах британских шпионов и обвиняет Великобританию во вмешательстве в сферу своей национальной безопасности. Например, Корпус стражей исламской революции (КСИР) задерживал лиц, предположительно связанных с британской разведкой, на фоне антиправительственных протестов. Великобритания неоднократно вводила санкции против иранских чиновников и формирований, таких как КСИР, обвиняя их в нарушениях прав человека и поддержке терроризма, что, по мнению Лондона, повышает риски для жизни британцев. В 2025 году вступил в силу британский закон о национальной безопасности, позволяющий определять государства как враждебные и требовать регистрации деятельности связанных с ними субъектов. Сначала этот закон применялся к Ирану и России, что подчеркивает, что Великобритания давно воспринимает Иран как враждебное государство.