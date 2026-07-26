Telegraph узнала об иранских агентах в Великобритании

Подконтрольная Ирану сеть контрабандистов на небольших судах перевозит в Великобританию «тайных агентов», пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на иранские источники.

«На данный момент у нас есть люди прямо там, в Лондоне, революционные люди, которым небезразличен мир и жизни детей — они ждут, когда мы скажем им, что делать. Мы этого пока не сделали, но при желании можем легко сделать Лондон небезопасным для вас»,— сказал изданию иранский чиновник. По его словам, для Ирана такие маршруты контрабанды «важнее и полезнее, чем ракеты».

Как уточняет газета, власти Великобритании, предположительно, уже перехватывали людей, которые связаны с иранской разведкой, при попытке попасть в страну на лодках. Один из британских чиновников признал, что радикализация иранской диаспоры в Лондоне представляет большую угрозу национальной безопасности, чем нелегальная миграция.