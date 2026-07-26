На Эльбрусе погибли два альпиниста

Два альпиниста, которые совершали восхождение на Эльбрус, погибли, сообщило управление СКР по Кабардино-Балкарии. Поиски еще четверых альпинистов продолжаются.

Как уточнило следствие, 25 июля группа из семи человек поднималась на Эльбрус. Один из альпинистов позднее спустился с горы и сообщил, что двоим участникам группы стало плохо на высоте 5,1 тыс. м. По предварительным данным, они погибли.

В оперативных службах сообщили ТАСС, что оба погибших альпиниста были иностранцами. Предположительно, они приехали в Россию из Боснии и Герцеговины.

Ранее МЧС сообщало о поисково-спасательных работах на Эльбрусе. Как уточняло ведомство, в 21:21 мск 25 июля поступила информация о том, что группа из шести альпинистов не может самостоятельно спуститься с седловины горы на высоте 5,1 км.