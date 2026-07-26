Путин поздравил моряков с Днем ВМФ

Президент России Владимир Путин поздравил моряков с Днем Военно-морского флота. Он отметил, что серийное строительство боевых кораблей продолжается, а морская составляющая ядерной триады набирает мощь.

«Сегодня военные моряки достойно несут и приумножают традиции нашего флота. В России, омываемой водами 13 морей, ему принадлежит важнейшая роль в обеспечении обороны и безопасности, в защите законных интересов страны в Мировом океане»,— добавил Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

День ВМФ отмечают ежегодно в последнее воскресенье июля. В 2026 году военно-морской парад в Санкт-Петербурге не состоится второй год подряд.