Чиновников под Волгоградом обязали выдать аграриям разрешение на полив

ФАС России признала обоснованной жалобу ООО «Агроинтел-Заволжье» на действия администрации Среднеахтубинского района Волгоградской области. Компания подала заявку на разрешение строительства мелиоративной системы на 610 га, но чиновники приостановили рассмотрение из-за судебного спора по земле, сообщили в пресс-службе антимонопольной службы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФАС России Фото: ФАС России

Ведомство указало, что Градостроительный кодекс не предусматривает такого основания для приостановки или отказа, а также выявило нарушение сроков на 17 рабочих дней. Администрации района выдано обязательное для исполнения предписание, в котором разъяснено, что наличие судебных споров по участку не может служить основанием для приостановки или отказа в выдаче разрешения.

Чиновников обязали в течение пяти дней рассмотреть заявление и принять решение. Администрация Среднеахтубинского района отозвала письмо о приостановке и подготовила разрешение на строительство линейного объекта мелиоративной системы.

ООО «Агроинтел-Заволжье» зарегистрировано в рабочем поселке Красный Октябрь в 2021 году. Предприятие занимается выращиванием зерновых и масличных культур. С декабря 2023 года единственным учредителем указан Амангали Кушкалов. 2024 год АПК завершил с 79-процентным снижением выручки (115 тыс. руб.) и чистыми убытками в 193 тыс. руб. Финансовая отчетность за 2025 год не представлена. С зимы 2026 года компания проходит ответчиком по спору с администрацией Среднеахтубинского района о задолженностях по арендным платежам на общую сумму 292 тыс. руб.

Нина Шевченко