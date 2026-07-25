В 15 городах и районах Ростовской области возникли проблемы с электроснабжением

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что из-за непогоды как минимум в 15 городах и районах региона возникли проблемы с электроснабжением. Ранее в Ростовской области прошел сильный ливень с грозой и штормовым ветром.

Как уточнил господин Слюсарь, перебои с подачей электричества зафиксированы в Ростове, Азове, Батайске, Таганроге, Шахтах, Новочеркасске, Новошахтинске, а также Азовском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Неклиновском, Родионово-Несветайском, Тарасовском, Усть-Донецком и Мясниковском районах.

«Нарушена и работа оборудования, которое обеспечивает подачу воды»,— написал губернатор в Telegram. Он указал, что проблемы с подачей воды возникли в нескольких районах Ростова, в Гуково, Зверево, Шахтах, Новошахтинске, Новочеркасске, Азове, Азовском, Красносулинском и Каменском районах. Количество поваленных деревьев, по его словам, исчисляется сотнями.

Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги сообщила, что из-за непогоды в Ростове-на-Дону отключилась тяговая подстанция. 10 поездов задерживаются на время до двух часов. В их числе два поезда, которые следуют из Москвы, два — из Санкт-Петербурга, один — из Нижнего Новгорода.