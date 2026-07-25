Обломки беспилотника повредили жилой дом под Новороссийском

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Падения обломков беспилотников и последующие за этим повреждения жилых и гражданских объектов, а также промышленных объектов, таких как нефтеперерабатывающие заводы и причалы, — это нередкое явление для Краснодарского края. Подобные инциденты фиксировались ранее в Краснодаре, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Приморско-Ахтарске, Крымском, Северском, Калининском, Выселковском и Красноармейском районах. В зависимости от масштаба атаки, повреждения варьировались от разбитых окон и поврежденных крыш частных домов до значительных разрушений многоквартирных домов, деловых и медицинских центров.