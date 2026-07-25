Обломки беспилотника повредили жилой дом под Новороссийском
Обломки беспилотника упали в станице Раевской вблизи Новороссийска, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
Как уточнили в оперштабе, обломки БПЛА повредили кровлю частного дома и стены. Начался пожар. Пожарные уже ликвидировали возгорание, указано в сообщении.
Пострадавших из-за падения обломков БПЛА нет.
Падения обломков беспилотников и последующие за этим повреждения жилых и гражданских объектов, а также промышленных объектов, таких как нефтеперерабатывающие заводы и причалы, — это нередкое явление для Краснодарского края. Подобные инциденты фиксировались ранее в Краснодаре, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Приморско-Ахтарске, Крымском, Северском, Калининском, Выселковском и Красноармейском районах. В зависимости от масштаба атаки, повреждения варьировались от разбитых окон и поврежденных крыш частных домов до значительных разрушений многоквартирных домов, деловых и медицинских центров.