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Обломки беспилотника повредили жилой дом под Новороссийском

Обломки беспилотника упали в станице Раевской вблизи Новороссийска, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

Как уточнили в оперштабе, обломки БПЛА повредили кровлю частного дома и стены. Начался пожар. Пожарные уже ликвидировали возгорание, указано в сообщении.

Пострадавших из-за падения обломков БПЛА нет.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Падения обломков беспилотников и последующие за этим повреждения жилых и гражданских объектов, а также промышленных объектов, таких как нефтеперерабатывающие заводы и причалы, — это нередкое явление для Краснодарского края. Подобные инциденты фиксировались ранее в Краснодаре, Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Приморско-Ахтарске, Крымском, Северском, Калининском, Выселковском и Красноармейском районах. В зависимости от масштаба атаки, повреждения варьировались от разбитых окон и поврежденных крыш частных домов до значительных разрушений многоквартирных домов, деловых и медицинских центров.

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