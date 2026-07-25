Омский губернатор рассказал Путину о росте валового регионального продукта

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Глава региона отчитался об увеличении валового регионального продукта и объемов сельского хозяйства, а также попросил поддержки по ряду инфраструктурных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Хоценко отметил, что ВРП с мая вырос почти в два раза — с 0,7% до 1,3%. Объемы сельского хозяйства выросли примерно на 6%. По словам губернатора, это выше, «чем растет страна в целом и Сибирский федеральный округ».

Виталий Хоценко признал некоторое снижение показателей в промышленности (-1,5% за первое полугодие), но выразил надежду, что к декабрю регион выйдет на уровень 2025 года. Он обратил внимание, что продолжается строительство заводов по производству графитированных электродов, сверхкрупногабаритных шин, а также начинается реализация проекта аэропорта Омск-Федоровка.

Глава региона напомнил о строительстве омского метрополитена. Он уточнил, что проект реализован всего на 35%, и попросил включить его в федеральный реестр недостроенных объектов. Еще один проект, который, по словам господина Хоценко, нуждается в поддержке, — это мусорный полигон под Омском.