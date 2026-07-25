Омский губернатор рассказал Путину о росте валового регионального продукта
Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Омской области Виталием Хоценко. Глава региона отчитался об увеличении валового регионального продукта и объемов сельского хозяйства, а также попросил поддержки по ряду инфраструктурных проектов.
Фото: пресс-служба президента РФ
Господин Хоценко отметил, что ВРП с мая вырос почти в два раза — с 0,7% до 1,3%. Объемы сельского хозяйства выросли примерно на 6%. По словам губернатора, это выше, «чем растет страна в целом и Сибирский федеральный округ».
Виталий Хоценко признал некоторое снижение показателей в промышленности (-1,5% за первое полугодие), но выразил надежду, что к декабрю регион выйдет на уровень 2025 года. Он обратил внимание, что продолжается строительство заводов по производству графитированных электродов, сверхкрупногабаритных шин, а также начинается реализация проекта аэропорта Омск-Федоровка.
Глава региона напомнил о строительстве омского метрополитена. Он уточнил, что проект реализован всего на 35%, и попросил включить его в федеральный реестр недостроенных объектов. Еще один проект, который, по словам господина Хоценко, нуждается в поддержке, — это мусорный полигон под Омском.
Увеличение валового регионального продукта (ВРП) Омской области отражает общую тенденцию в российской экономике, где наблюдается рост по некоторым показателям, несмотря на внешние вызовы. Например, в Ярославской области губернатор Михаил Евраев в январе 2026 года сообщал о росте ВРП на 12% в год и о намерении преодолеть отметку в один триллион рублей. В Нижегородской области, напротив, ВРП замедлится до 1,3–3% ежегодно (по данным на сентябрь 2025 года) из-за денежно-кредитной политики Центрального банка РФ и сокращения инвестиционной активности, хотя промышленность при этом продолжит умеренный рост.
В целом, промышленные проекты и развитие инфраструктуры, о которых говорил Виталий Хоценко в Омской области, активно стимулируют экономический рост в регионах. Так, инвестиции в основной капитал считаются ключевым фактором, определяющим темпы экономического роста. В 2025 году прирост инвестиций в основной капитал в России значительно опережал прирост ВВП и промышленного производства, что повышает шансы на ускорение экономического роста в ближайшие годы. Важными драйверами роста также становятся оборонный сектор, импортозамещение и высокотехнологичные производства, которые компенсируют замедление в других отраслях экономики, подверженных влиянию высокой стоимости заемных средств и сокращения льготных программ.