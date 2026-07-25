Три человека пострадали при ударе ВСУ по Севастополю

Три человека получили ранения при украинском ударе по Севастополю. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Всех пострадавших госпитализировали. Двое мужчин среднего возраста получили осколочные ранения ног, пожилая женщина травмировала кисть. Один пациент уже выписан, за двумя оставшимися наблюдают врачи.

Михаил Развожаев обратил внимание, что люди находились на улице во время атаки, и призвал избегать открытых пространств, когда власти объявляют тревогу. «От падения обломков и осколков сбитых БПЛА не застрахован никто, если вы находитесь на улице»,— написал он в Telegram-канале. Крымский оперштаб сообщал о работе ПВО на территории республики в 11:12 мск.