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Минобороны России сообщило об ударах по портам Николаева и Черноморска

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Согласно сводке ведомства, в порту Черноморска в Одесской области Украины поражены объекты инфраструктуры. В порту Николаева целями стали сухогруз и быстроходный десантный катер CV-90.

Также в море были поражены балкер, три сухогруза, шедшие в порты Черноморск и Одесса, а также еще один катер CV-90.

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