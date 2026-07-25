Минобороны России сообщило об ударах по портам Николаева и Черноморска

Вооруженные силы России продолжили наносить удары по портам и морским судам, используемым в интересах ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Согласно сводке ведомства, в порту Черноморска в Одесской области Украины поражены объекты инфраструктуры. В порту Николаева целями стали сухогруз и быстроходный десантный катер CV-90.

Также в море были поражены балкер, три сухогруза, шедшие в порты Черноморск и Одесса, а также еще один катер CV-90.