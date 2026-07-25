«Зенит» разгромил «Акрон» в матче РПЛ

В Самаре прошел матч 1-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027, в котором тольяттинский «Акрон» принимал «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча завершилась со счетом 0:5 в пользу гостей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В составе победителей дважды отличился Александр Соболев. По одному мячу забили Густаво Мантуан, Джон Джон и Фелипе Аугусто.

В следующем туре тольяттинская команда 1 августа примет казанский «Рубин». «Зенит» днем позже в гостях встретится с «Оренбургом».

Андрей Сазонов