Под Саратовом поезд Москва–Астрахань столкнулся с «Ладой», погибла пассажирка

В Саратовской области пассажирский поезд Москва – Астрахань столкнулся с легковым автомобилем «Лада Гранта» на регулируемом железнодорожном переезде перегона Усатовская – Лепехинская. Об этом сообщили региональной Госавтоинспекции и ПривЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Южная транспортная прокуратура Фото: Южная транспортная прокуратура

По предварительным данным, водитель выехал на переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП пассажирка автомобиля погибла, водитель и еще один пассажир госпитализированы. Среди пассажиров поезда пострадавших нет.

Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России проводит процессуальную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). Детали происшествия устанавливаются

Южная транспортная прокуратура также организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности движения. По итогам будет дана правовая оценка действиям локомотивной бригады и принято процессуальное решение.

Нина Шевченко