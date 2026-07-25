СВО, топливо, космос: главные темы Форума сотрудничества России и Казахстана

В Омске завершается XXII Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Сегодня на нем встретились президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. Главы государств обсудили украинский конфликт, двусторонние отношения и развитие торгово-экономических связей. О чем говорили лидеры двух стран и другие участники форума — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Украинский конфликт В отношениях России и США «пока подвижек нет», заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, сейчас отношения полностью зависят от урегулирования украинского конфликта.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что не будет выступать посредником в украинском урегулировании.

По мнению господина Токаева, России и Украине стоит «заморозить конфликт и вернуться к стамбульской формуле 2.0».

Удары по черноморской инфраструктуре Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) можно расценивать как атаку Украины не только на Россию, но и на Казахстан и США, заявил Дмитрий Песков.

Ситуация с топливом в России Российские власти договорились с коллегами в Казахстане о возможных поставках в Россию излишков топлива, заявил вице-премьер Александр Новак. Правда, речь идет о небольших объемах, уточнил он.

Ситуация с топливом на российском рынке стабилизируется, отметил господин Новак.

Разрешение НПЗ выпускать бензин экологического класса «Евро-3» было принято для покрытия дефицита и наполнения внутреннего рынка, оно носит временный характер.

Российские власти приняли решение продлить до конца года запрет на экспорт бензина. Отменить его правительство планирует «по мере восстановления рынка».

Самая сложная обстановка с топливом — в Крыму, заявил Александр Новак. Работа по обеспечению региона топливом продолжается, в том числе по линии Минтранса.

Как и предполагал «Ъ», правительство обсуждает снижение биржевых продаж топлива с 10% до 2%. О подготовке соответствующих актов сообщил вице-премьер Александр Новак.

Космос РФ продолжит сотрудничество с Казахстаном в космосе, сообщил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов.

Россия не намерена отказываться от аренды космодрома Байконур. «У нас три космодрома: национальный Восточный, военный Плесецк и Байконур. С трех работаем. Планов сворачивать ни один из них нет»,— заявил господин Баканов.

Баканов также рассказал про новую ракету «Союз-5», которая производится в рамках нового казахстанско-российского проекта «Байтерек». По словам главы «Роскосмоса», эта ракета сможет выводить на низкую орбиту спутники среднего и тяжелого класса.