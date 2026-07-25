Путин анонсировал запуск прямого авиасообщения между Оренбургом и Алма-Атой

Частота полетов между Россией и Казахстаном растет, а направлений становится все больше, заявил президент Владимир Путин. По его словам, в скором времени стороны запустят прямые рейсы из Оренбурга в Алма-Ату.

«Налажены и регулярные прямые авиаперевозки между двумя странами, частота полетов увеличивается, а их география охватывает все больше направлений»,— сказал господин Путин на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске (цитата по сайту Кремля). Он напомнил, что в июне завершилось строительство международного аэропорта в Оренбурге.

Российский президент отметил растущие перспективы по взаимодействию стран в области логистики и транспорта. Он заверил, что российские и казахстанские регионы «продолжат вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества». Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели двусторонние переговоры перед пленарным заседанием.