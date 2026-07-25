Путин анонсировал запуск прямого авиасообщения между Оренбургом и Алма-Атой
Частота полетов между Россией и Казахстаном растет, а направлений становится все больше, заявил президент Владимир Путин. По его словам, в скором времени стороны запустят прямые рейсы из Оренбурга в Алма-Ату.
«Налажены и регулярные прямые авиаперевозки между двумя странами, частота полетов увеличивается, а их география охватывает все больше направлений»,— сказал господин Путин на пленарном заседании форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске (цитата по сайту Кремля). Он напомнил, что в июне завершилось строительство международного аэропорта в Оренбурге.
Российский президент отметил растущие перспективы по взаимодействию стран в области логистики и транспорта. Он заверил, что российские и казахстанские регионы «продолжат вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества». Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели двусторонние переговоры перед пленарным заседанием.
Увеличение числа авиарейсов между Россией и Казахстаном является частью более широкой тенденции по расширению транспортного сотрудничества между странами. Министр транспорта России Виталий Савельев и первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр ранее договорились о согласовании дополнительных частот авиарейсов и программ сотрудничества в области автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта. Ключевые задачи включают увеличение объемов перевозок железнодорожным транспортом, расширение воздушного сообщения и наращивание двухсторонних и транзитных перевозок автомобильным транспортом.
На фоне изменений в евразийской логистике после начала военной операции на Украине трансказахстанские маршруты стали более востребованными. В Казахстане планируют создать контейнерный хаб на Каспии и сеть логистических центров на границе с Россией, Китаем и странами Центральной Азии. Также Россия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан договорились совместно развивать трансграничные маршруты, создавать надежные логистические коридоры и увеличивать пассажиро- и грузопоток. Этот контекст показывает, что запуск новых авиарейсов, как между Оренбургом и Алма-Атой, вписывается в общую стратегию укрепления транспортных связей и партнерства.