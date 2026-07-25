Туристам мало Вьетнама

Россияне раскупили почти все туры во Вьетнам на ближайшие недели. Номера в большинстве популярных отелей в страны заняты до конца лета. Об этом сообщает портал TourDom.ru. По данным представителей турбизнеса, клиенты не могут найти приемлемого варианта для размещения на ближайшие две недели. Кроме того, началось активное бронирование поездок на некоторые вьетнамские курорты на зимний период.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Повышенный спрос “Ъ FM” и подтвердил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин:

«Вот уже второй год подряд Вьетнам остается самым динамично растущим направлением. В этом году мы зафиксировали увеличение числа поездок почти в 2,8 раза. Туроператоры значительно расширили полетные программы и чартерные рейсы, а спрос сейчас активно перераспределяется между Вьетнамом, Таиландом и другими странами региона, поэтому конкуренция усиливается.

Главная причина популярности Вьетнама в том, что три года назад он фактически заново открылся для российского рынка.

Туристы всегда стремятся открывать для себя новые направления, а доступность прямых и чартерных рейсов из российских городов только подогревает интерес. Сейчас недельный тур на двоих можно найти в среднем от 250 тыс. руб. Если выбирать пятизвездочные отели, стоимость, конечно, будет выше. При этом Вьетнам уже стал круглогодичным направлением: спрос сохраняется стабильно высоким, хотя впереди еще и традиционный осенне-зимний высокий сезон».

Из-за ажиотажного спроса на отдых во Вьетнаме путешественникам уже предлагают подумать о том, чтобы выбрать другие направления для летнего отпуска. Традиционно самыми популярными вариантами остаются Турция и Египет. Однако этим выбор не ограничивается, напомнил вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян:

«Таиланд стабильно пользуется спросом и летом. Погода в целом комфортная, хотя из-за сезонных течений и отливов купаться в открытом море не всегда удобно — туристам приходится выбирать бухты. Шри-Ланка по-прежнему принимает туристов, спрос сохраняется, но, вероятно, будет ниже, чем в прошлом году. Во многом это связано с тем, что туроператоры сократили объем перевозки на летний сезон. Стоимость туров на Шри-Ланку сейчас начинается примерно от 140-160 тыс. руб. На удивление, довольно доступно сейчас выглядят Объединенные Арабские Эмираты.

Недельный отдых в среднем обойдется в 100-120 тыс. руб. При этом, если раньше пятизвездочные отели могли стоить 700-800 тыс. руб., то сейчас такой вариант можно найти за 300-400 тыс. руб. Мы действительно наблюдали снижение спроса, когда обострилась ситуация между США и Ираном и стороны обменивались ударами. Но по территории ОАЭ ударов не было, поэтому сейчас интерес туристов постепенно восстанавливается. Китай также продолжает привлекать российских путешественников. На Хайнань спрос сохраняется, хотя это направление традиционно более популярно зимой.

Сейчас там межсезонье, и цены начинаются примерно от 160-180 тыс. руб. за 10 дней. Что касается материкового Китая, десятидневную поездку можно найти примерно от 140 тыс. руб.».

Как сообщил “Ъ FM” со ссылкой на Национальное управление по туризму Вьетнама, в прошлом году эту страну посетили почти 690 тыс. путешественников из России. Это рекорд.

Андрей Загорский