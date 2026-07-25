ЮНЕСКО внесла скальные мечети Мангистау в список всемирного наследия

Скальные мечети Мангистау в Казахстане внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Комитет всемирного наследия принял такое решение по инициативе президента Касым-Жомарта Токаева, сообщил замглавы его администрации Ерлан Карин.

«Включение исторических объектов в список ЮНЕСКО еще сильнее привлечет внимание мирового сообщества к Казахстану … откроет возможности для реализации инфраструктурных проектов»,— написал господин Карин в Telegram-канале. По его словам, власти страны намерены добиться включения в разные списки организации Жаркентской мечети, Вознесенского кафедрального собора в Алматы, петроглифов Каратау, а также «Слов назидания» Абая.

ЮНЕСКО впервые за 22 года включила в список объект культурного наследия Казахстана. В 2004 году в список всемирного наследия вошли петроглифы Танбалы, в 2003 — мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи.