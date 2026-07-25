Собянин: более 1400 беспилотников пытались атаковать Москву за неделю

За прошедшую неделю в сторону Москвы было запущено 1401 БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

«В период с 08:30 18 июля по 08:30 25 июля в сторону Московского региона летели 1401 БПЛА, — заявил чиновник. — 143 беспилотника нейтрализованы силами ПВО на подлете к Москве».

Согласно опубликованной им графике, запуски дронов производили из нескольких регионов Украины. Беспилотники пытались попасть в воздушное пространство Московского региона преимущественно с юга.