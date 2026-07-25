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«Динамо» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче РПЛ

В Москве завершился матч 1-го тура Альфа-Банк Российской премьер-лиги (РПЛ) сезона-2026/2027, в котором встречались московское «Динамо» и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась со счетом 0:0.

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

Фото: Елена Никитченко / Коммерсантъ

В следующем туре самарская команда 1 августа сыграет на выезде против московского ЦСКА. «Динамо» в этот же день в гостях встретится с калининградской «Балтикой».

Подробнее о самых значимых вехах в новейшей истории коллектива — в фотогалерее «Ъ-Волга».

Андрей Сазонов