Новак: излишки нефтепродуктов из Казахстана могут поставить в Россию

Российские власти договорились с коллегами в Казахстане о возможных поставках в Россию излишков топлива. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

«Правда, небольшие объемы, они могут быть поставлены и в Российскую Федерацию при необходимости», — сказал господин Новак ИС «Вести».

В комментарии «Известиям» он отметил, что на российском топливном рынке «ситуация постепенно стабилизируется», так как «ряд заводов вышел в работу».

«И значительно лучше ситуация на заправках по обеспечению, в том числе и сельхозтоваропроизводителей, — сказал вице-премьер. — Обеспечивается полным объемом северный завоз».