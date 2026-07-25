Песков: отношения между Россией и США зависят от ситуации с Украиной

По теме развития двусторонних отношений с американскими партнерами у России пока подвижек нет. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Американцы — в двустороннем плане никаких подвижек нет, в плане двусторонних отношений, — сказал господин Песков. — Они по-прежнему индексируются на украинское урегулирование».

Комментируя визит Владимира Путина в Омск и встречу там с президентом Казахстана, он добавил, что эта страна остается ключевым союзником России на пространстве СНГ. Сотрудничество двух стран включает торгово-экономическое, гуманитарное и культурное взаимодействие.