Песков: отношения между Россией и США зависят от ситуации с Украиной
По теме развития двусторонних отношений с американскими партнерами у России пока подвижек нет. Об этом заявил «Известиям» пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Американцы — в двустороннем плане никаких подвижек нет, в плане двусторонних отношений, — сказал господин Песков. — Они по-прежнему индексируются на украинское урегулирование».
Комментируя визит Владимира Путина в Омск и встречу там с президентом Казахстана, он добавил, что эта страна остается ключевым союзником России на пространстве СНГ. Сотрудничество двух стран включает торгово-экономическое, гуманитарное и культурное взаимодействие.
Отношения между Россией и США, несмотря на кризисное состояние, характеризуются сохранением диалога. Ранее Дмитрий Песков заявлял, что российско-американские отношения находятся «в руинах», но взаимная политическая воля к диалогу присутствует. Москва заинтересована в продолжении диалога с Вашингтоном по достижению мира на Украине, одобряя усилия американских партнеров способствовать российско-украинским переговорам.
Контакты между странами, хоть и узкопрофильные, продолжаются и касаются исключительно украинского урегулирования. Ранее спецпосланник президента США Стив Уиткофф проводил переговоры с российскими представителями высокого ранга, а в феврале 2025 года прошли переговоры делегаций в Эр-Рияде и Стамбуле. На этих встречах обсуждались вопросы восстановления российско-американских отношений, функционирования дипломатических представительств, визовых вопросов, а также мирного урегулирования на Украине. США увязывают нормализацию двусторонних отношений с прогрессом в украинском урегулировании.