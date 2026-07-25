Руководителю СКР по Башкирии вручили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Руководитель следственного управления СКР по Башкирии Владимир Архангельский указом президента России Владимира Путина награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за многолетние заслуги по укреплению законности и правопорядка, защите прав и законных интересов жителей, а также высокий профессионализм.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель управления СКР по Башкирии Владимир Архангельский

Фото: пресс-служба СКР по Башкирии Руководитель управления СКР по Башкирии Владимир Архангельский

Фото: пресс-служба СКР по Башкирии

Как сообщила пресс-служба республиканского управления СКР, награду генерал-майору юстиции Архангельскому вручил председатель СКР Александр Бастрыкин.

Олег Вахитов