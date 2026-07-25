В Ульяновской области организовали проверку из-за гибели нескольких человек во время пожара

В Ульяновской области организовали проверку в связи с гибелью нескольких человек во время пожара в многоквартирном доме в селе Большие Ключищи. Среди погибших есть дети, сообщает прокуратура Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Пожар произошел в субботу, 25 июля. Прокуратура Ульяновского района проводит проверку исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних и требований пожарной безопасности.

Также надзорным ведомством организовано взаимодействие органов местного самоуправления и социальной защиты населения по вопросу оказания пострадавшим мер социальной поддержки.

Руфия Кутляева