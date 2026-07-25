В Грузии возбудили дело о саботаже после масштабных отключений электричества

Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) возбудила уголовное дело о саботаже после того, как 24 и 25 июля по всей стране возникали сбои в электроснабжении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.

Дело возбуждено по статье 318 УК Грузии. Она подразумевает «воспрепятствование нормальному функционированию или повреждение/уничтожение государственного предприятия или иного важного объекта с целью создания угрозы государственным интересам» страны. В СГБ пообещали поэтапно информировать о расследовании дела.

Два дня подряд в Грузии на несколько часов отключалось электричество, не работало в том числе уличное освещение. По всей стране были остановлены поезда, в Тбилиси не работало метро. Похожие перебои с электроснабжением возникали в соседней Абхазии. Абхазское Минэнерго объяснило отключения электричества аварией на Ингурской ГЭС. Ее эксплуатируют обе страны.