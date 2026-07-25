В Грузии возбудили дело о саботаже после масштабных отключений электричества
Служба государственной безопасности Грузии (СГБ) возбудила уголовное дело о саботаже после того, как 24 и 25 июля по всей стране возникали сбои в электроснабжении. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает ТАСС.
Дело возбуждено по статье 318 УК Грузии. Она подразумевает «воспрепятствование нормальному функционированию или повреждение/уничтожение государственного предприятия или иного важного объекта с целью создания угрозы государственным интересам» страны. В СГБ пообещали поэтапно информировать о расследовании дела.
Два дня подряд в Грузии на несколько часов отключалось электричество, не работало в том числе уличное освещение. По всей стране были остановлены поезда, в Тбилиси не работало метро. Похожие перебои с электроснабжением возникали в соседней Абхазии. Абхазское Минэнерго объяснило отключения электричества аварией на Ингурской ГЭС. Ее эксплуатируют обе страны.
Случаи, когда перебои с электроснабжением приводят к возбуждению уголовных дел, не редки. Часто такие расследования связывают либо с халатностью должностных лиц, либо с диверсиями. К примеру, в феврале 2026 года уголовное дело по факту халатности было возбуждено во Владивостоке после аварии на теплоэлектроцентрали, оставившей без электроэнергии более 47 тысяч человек. Ранее, в январе 2026 года, в Мурманской области СКР также возбудил уголовное дело о халатности из-за массового отключения электричества, произошедшего из-за непогоды и повредившего опоры ЛЭП. В 2023 году в Красноярском крае были возбуждены сразу два уголовных дела, также по статье о халатности, после длительных отключений электричества в морозные дни, когда без света остались жилые дома и СНТ.
Помимо халатности, за отключениями электроэнергии могут стоять и преднамеренные действия. Так, в мае 2025 года во французском департаменте Приморские Альпы произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее Канн, где проходил Каннский кинофестиваль. Причиной инцидента стал преднамеренный саботаж, связанный с поджогом одной из электроподстанций и повреждением высоковольтной линии электропередачи.