В Оренбуржье 27 июля установят первый скульптурный талисман

В понедельник, 27 июля, в 15:00 (MSK+2) перед главным зданием музея ИЗО на переулке Каширина установят первый скульптурный талисман Оренбургской области — байбак-художник. Об этом сообщает правительство региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Карпов / Коммерсантъ Фото: Андрей Карпов / Коммерсантъ

Талисман выполнен в форме бронзового зверька в переднике и берете, в лапках у которого кисть и палитра. Компактное изваяние будет размером около 20 см.

До конца августа в туристически привлекательных локациях появятся еще семь разных сурков: студент, космонавт, влюбленный и т. д. После байбаки станут героями особого путеводителя, а между ними будет проложен туристический маршрут.

Руфия Кутляева