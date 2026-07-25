Стажерку в командовании НАТО в Бельгии арестовали по подозрению в шпионаже
В Бельгии арестовали гражданку Канады китайского происхождения, которая проходила стажировку в штабе стратегического военного командования НАТО SHAPE в Касто. Об этом сообщила федеральная прокуратура, передает RTBF.
Девушку подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и участии в преступной организации. В ведомстве отметили, что внимание на стажерку обратили в самом SHAPE. Обыски проводили дома у подозреваемой и на ее рабочем месте.
На следующий день после обысков судья принял решение выдать ордер на арест подозреваемой. Ее задержали 24 июля. Расследование продолжается, поэтому более подробная информация не разглашается, отмечает RTBF.
Задержания по подозрению в шпионаже распространены по всему миру и затрагивают граждан разных стран. Например, во Франции была задержана россиянка с двойным гражданством по подозрению в шпионаже в пользу России, а в Албании — другая россиянка по аналогичным обвинениям. В Австрии задержали гражданку Болгарии, которую заподозрили в шпионаже в пользу России и распространении дезинформации, также под контролем Москвы.
В России также регулярно возбуждаются уголовные дела по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ): Лефортовский суд Москвы рассматривал дела граждан США и гражданки с фамилией Ищук. В Луганской народной республике и Белгородской области были осуждены граждане Украины за шпионаж в пользу ВСУ. Случаи шпионажа связаны как с передачей военных сведений, так и с другими видами информации, составляющей государственную тайну.