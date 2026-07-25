Стажерку в командовании НАТО в Бельгии арестовали по подозрению в шпионаже

В Бельгии арестовали гражданку Канады китайского происхождения, которая проходила стажировку в штабе стратегического военного командования НАТО SHAPE в Касто. Об этом сообщила федеральная прокуратура, передает RTBF.

Девушку подозревают в шпионаже в пользу третьей страны и участии в преступной организации. В ведомстве отметили, что внимание на стажерку обратили в самом SHAPE. Обыски проводили дома у подозреваемой и на ее рабочем месте.

На следующий день после обысков судья принял решение выдать ордер на арест подозреваемой. Ее задержали 24 июля. Расследование продолжается, поэтому более подробная информация не разглашается, отмечает RTBF.