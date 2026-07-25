Татарский театр Оренбурга вошел в число победителей Всероссийского конкурса

Оренбургский государственный татарский драматический театр имени М. Файзи вошел в число 12 победителей первого Всероссийского конкурса постановок по произведениям Льва Толстого. Об этом сообщает правительство Оренбургской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Премьера спектакля запланирована на осень этого года. Показ пройдет с тифлокомментированием для детей с нарушениями зрения.

Театр победил с философской притчей «Оренбургские рассказы Льва Николаевича», созданной по мотивам произведений «Ильяс», «Много ли человеку земли нужно» и «Два старика».

Режиссером постановки станет выпускница РГИСИ и ВГИКа Ланьбо Цзяо (КНР). Она работала с театрами Москвы, Ярославля, Тулы и Ростова-на-Дону.

Руфия Кутляева