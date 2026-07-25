Путин прилетел в Омск
Путин прибыл в Омск для встречи с Токаевым и участия в форуме
Президент Владимир Путин в субботу прибыл в Омск. Здесь вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества.
Фото: пресс-служба президента РФ
Ожидается, что перед пленарным заседанием форума главы государств проведут переговоры и обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран.
В пресс-службе президента Казахстана подтвердили, что господин Токаев посетит Омск по приглашению российского коллеги.
Визит Владимира Путина в Омск для участия в Форуме межрегионального сотрудничества является частью регулярных встреч с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые проходят с 2021 года. Так, в июне 2026 года стороны обсуждали подготовку как раз к этому форуму в Омске. При этом другие форумы межрегионального сотрудничества между Россией и Казахстаном проходили ранее в разных городах, например, в 2019 году в Челябинске, в 2021 году XVII Форум прошел в Москве в режиме видеоконференции, а в ноябре 2023 года очередной форум с участием президентов состоялся в Костанае.
Подобные мероприятия служат площадкой для обсуждения как двусторонних отношений, так и актуальных международных проблем, а также для подписания различных документов. В ходе таких встреч президенты обмениваются мнениями по широкому спектру вопросов, включая экономическое сотрудничество, вопросы региональной безопасности и стратегического партнерства. Например, в 2022 году Путин и Токаев обсуждали сотрудничество в экономической сфере в контексте стратегического партнерства и союзничества, а также международную повестку.