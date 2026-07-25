Путин прилетел в Омск

Президент Владимир Путин в субботу прибыл в Омск. Здесь вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым он примет участие в Форуме межрегионального сотрудничества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Ожидается, что перед пленарным заседанием форума главы государств проведут переговоры и обсудят актуальные темы взаимодействия двух стран.

В пресс-службе президента Казахстана подтвердили, что господин Токаев посетит Омск по приглашению российского коллеги.