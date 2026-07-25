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Склад Wildberries в Екатеринбурге возобновил работу

Работа логистического объекта Wildberries в Екатеринбурге возобновлена. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Склад приостанавливал работу из-за атаки БПЛА.

«Прием поставок товаров от продавцов для реализации ведется в обычном режиме», - указано в сообщении.

В ночь на 25 июля Свердловская область подверглась атаке беспилотников. Произошло возгорание на стоянке на площади 300 кв.м. Никто не пострадал. На складе маркетплейса проводили эвакуацию.

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