В работе ChatGPT произошел глобальный сбой

Пользователи из разных стран в субботу сообщили о сбое в работе чат-бота ChatGPT от американской компании OpenAI. Это следует из отчета сервисов Downdetector и detector404.ru.

Согласно данным сервиса, жалобы поступали из США, Казахстана, Германии, Великобритании, России и других стран. Больше всего сообщений поступало о проблемах в работе приложения.

33% пользователей сообщают о сбое в личном кабинете. Почти 40% пожаловались на то, что оповещения чат-бота не работают. 17% указали на общий сбой.