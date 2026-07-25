В Прикамье погрузка цемента на сетях РЖД выросла в 1,7 раз

В Пермском крае объем погрузки цемента на сетях РЖД составил 145 тыс. тонн, что выше показателя аналогичного периода прошлого года в 1,7 раз. Об этом сообщает пресс-служба компании. Так, Прикамье вошло в лидеры среди регионов с наибольшей динамикой цементных погрузок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев / Коммерсантъ

В целом по стране погрузка цемента на сети РЖД в июне 2026 года составила 2,2 млн тонн, что на 6,5% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Рост объемов связан с выходом строительного сезона на пик и увеличением спроса на продукцию, уточнили в РЖД. Для российских потребителей перевезено более 2 млн тонн цемента (+4,3%). При этом экспортные перевозки выросли в 1,7 раза — до 117 тыс. тонн, что связано с формированием новых логистических цепочек.

Лидерами по объемам погрузки стали Краснодарский край (241 тыс. тонн), Республика Мордовия (197 тыс. тонн) и Свердловская область (171 тыс. тонн). Наибольшую динамику кроме Пермского края показали Пензенская область и Красноярский край.