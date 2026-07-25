Локальный режим ЧС ввели в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА

В двух районах Ростова-на-Дону ввели режим ЧС после ночной атаки беспилотников. Специальный режим действует в границах территорий, где был причинен ущерб. Ранее местные власти сообщили, что при падении обломков БПЛА были повреждены складские помещения, два многоквартирных и два частных дома, строящиеся объекты и коммерческие здания.

«В Советском и Железнодорожном районах города... принято решение: ввести режим ЧС ... организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба», — сообщил глава городской администрации Александр Скрябин.

Коммунальным службам поставили задачу помочь жителям поврежденных домов в восстановлении подачи услуг ЖКХ. Все возгорания, возникшие из-за атаки БПЛА, уже ликвидированы.

«Во время атаки пострадали люди. Им оказывается вся необходимая помощь», — добавил чиновник.