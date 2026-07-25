В Нижнем Новгороде водитель автобуса умер за рулем и врезался в остановку
В Нижнем Новгороде водитель автобуса умер за рулем, после автобус въехал в остановку. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел около 8.30 мск. Автобус, следовавший по маршруту №70, врезался в остановку «Республиканская» на улице Ванеева. Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется.
Похожий инцидент уже происходил в Нижнем Новгороде 28 ноября 2023 года, когда водитель пассажирского автобуса ЛиАЗ, принадлежащего госпредприятию «Нижегородпассажиравтотранс», потерял сознание за рулем. После этого автобус столкнулся с легковым автомобилем. Водитель был госпитализирован и скончался в больнице сутки спустя. Тогда Трудовая инспекция начала расследование, квалифицировав случившееся как несчастный случай.
В целом, трудовые инспекции часто расследуют происшествия, связанные со смертью на рабочем месте, включая случаи, когда плохое самочувствие приводит к летальному исходу. Так, в феврале 2025 года Трудовая инспекция выясняла обстоятельства смерти 41-летнего рабочего на стройке метро в Нижнем Новгороде, предварительно установив, что его смерть не связана с производственными обязанностями, а произошла из-за внезапной остановки сердца.