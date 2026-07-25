В Нижнем Новгороде водитель автобуса умер за рулем и врезался в остановку

В Нижнем Новгороде водитель автобуса умер за рулем, после автобус въехал в остановку. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел около 8.30 мск. Автобус, следовавший по маршруту №70, врезался в остановку «Республиканская» на улице Ванеева. Информация о пострадавших и обстоятельствах произошедшего уточняется.