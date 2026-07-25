Краевой избирком выявил ошибки в документах кандидатов в депутаты от КПРФ

Избирательная комиссия Пермского края известила региональное отделение партии КПРФ о выявленных недостатках в документах. Они были представлены партией для регистрации единых списков кандидатов. Речь идет о пакетах, предоставленных претендентами на места в региональном законодательном собрании и Пермской городской Думы. Об этом сообщается в соцсетях комиссии. Какие именно ошибки допустили коммунисты, не указано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Избирком отмечает, что партийцы имеют право внести уточнения и дополнения в документы не позднее 28 июля. Вопрос о регистрации единых списков кандидатов партии «КПРФ» рассмотрят на заседании комиссии 30 июля.