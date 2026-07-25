Курьера сочли непричастным к покушению на бывшего министра ДНР Пинчука
Курьер, доставивший посылку бывшему министру госбезопасности ДНР Андрею Пинчуку, оказался непричастным к покушению. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал глава первого контрольно-следственного отдела управления СКР по Москве Евгений Панков.
Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ
Покушение на господина Пинчука произошло 12 июня. У дома бывшего министра в поселке Щапово в Новой Москве произошел взрыв. Следствие считало, что взрывное устройство доставил курьер, к которому господин Пинчук вышел за несколько минут до взрыва за посылкой.
«Доставка товара из маркетплейса была, но по нашим данным, курьер привез обычный заказ, оставил его у калитки. Пинчук вышел, забрал пакет и зашел в дом, — рассказал господин Панков. — Через несколько секунд после того, как он закрыл двери, произошел взрыв».
Личность другого подозреваемого удалось установить благодаря записи с камер наблюдения. Им оказался 30-летний гражданин. Камеры зафиксировали, как ночью 11 июня этот человек находился у дома Андрея Пинчука с пакетом. Он перелез через забор, предположительно, установил взрывчатку и скрылся. В этот же день подозреваемый улетел в Стамбул.
48-летний Андрей Пинчук был первым министром государственной безопасности ДНР с 17 июля 2014 года по 1 марта 2015-го.
В контексте покушения на Андрея Пинчука, бывшего министра государственной безопасности ДНР, этот инцидент не является единичным случаем. Ранее, 22 февраля 2022 года, в Донецке уже предпринималась попытка покушения на другого экс-министра обороны ДНР Владимира Кононова, в результате которого местный житель получил минно-взрывную травму с отрывом конечности. Министерство государственной безопасности ДНР тогда квалифицировало произошедшее как попытку теракта.
Кроме того, известно и о других случаях, когда высокопоставленные лица или объекты на территории ДНР или связанных с ней структур подвергались атакам. Например, спецслужбы ДНР задерживали мужчину, подозреваемого в подготовке теракта, а также жительницу Донецка за призывы к убийству военнослужащих и шпионаж. Также упоминается, что в здании администрации Киевского района Донецка была найдена и уничтожена взрывчатка. Подобные инциденты могут быть связаны с общей напряженностью и попытками дестабилизации в регионе.