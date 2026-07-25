Курьера сочли непричастным к покушению на бывшего министра ДНР Пинчука

Курьер, доставивший посылку бывшему министру госбезопасности ДНР Андрею Пинчуку, оказался непричастным к покушению. Об этом «Московскому комсомольцу» рассказал глава первого контрольно-следственного отдела управления СКР по Москве Евгений Панков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Покушение на господина Пинчука произошло 12 июня. У дома бывшего министра в поселке Щапово в Новой Москве произошел взрыв. Следствие считало, что взрывное устройство доставил курьер, к которому господин Пинчук вышел за несколько минут до взрыва за посылкой.

«Доставка товара из маркетплейса была, но по нашим данным, курьер привез обычный заказ, оставил его у калитки. Пинчук вышел, забрал пакет и зашел в дом, — рассказал господин Панков. — Через несколько секунд после того, как он закрыл двери, произошел взрыв».

Личность другого подозреваемого удалось установить благодаря записи с камер наблюдения. Им оказался 30-летний гражданин. Камеры зафиксировали, как ночью 11 июня этот человек находился у дома Андрея Пинчука с пакетом. Он перелез через забор, предположительно, установил взрывчатку и скрылся. В этот же день подозреваемый улетел в Стамбул.

48-летний Андрей Пинчук был первым министром государственной безопасности ДНР с 17 июля 2014 года по 1 марта 2015-го.