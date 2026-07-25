Генсек ООН Гутерриш прибыл с визитом в Дамаск

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш прибыл в Сирию с официальным визитом. В аэропорту Дамаска его встретил глава МИД Асаад аш-Шейбани, передает SANA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Eduardo Munoz / Reuters Фото: Eduardo Munoz / Reuters

В программе визита генсека — поездка в штаб-квартиру миротворцев из Сил ООН по наблюдению за разъединением (СООННР) в Эль-Кунейтре. Миротворческие силы были созданы в 1974 году для контроля за прекращением огня между Израилем и Сирией. Ожидается, что поездка станет отправной точкой для реализации в Сирии программ ООН в области здравоохранения, образования, энергетики, сельского хозяйства и экологии, а также цифровой трансформации.

Последним генсеком ООН, побывавшим в Сирии до сих пор, был Пан Ги Мун в 2009 году.